De Zerbi snobé, la grande annonce à l’OM !

Les différents nommés aux Trophées ont récemment été dévoilés et certaines absences font énormément parler. C’est notamment le cas chez les entraîneurs où Roberto De Zerbi ne figure pas dans la liste. Malgré la saison de l’OM, l’Italien a donc été snobé. Toutefois, du côté de Marseille, on a préféré relativiser cela.

En 2024, c’est Eric Roy qui avait été élu meilleur entraîneur de la saison en Ligue 1 lors des Trophées UNFP. Qui succèdera à celui qui est assis sur le banc de Brest ? En 2025, ils sont 5 à prétendre à ce titre et on retrouve ainsi dans cette liste : Liam Rosenior (Strasbourg), Luis Enrique (PSG), Bruno Génésio (LOSC), Adi Hütter (AS Monaco) et Eric Roy (Brest).

De Zerbi pas nommé !

Une liste de nommés qui a fait du bruit, notamment chez les fans de l’OM. En effet, nombreux ont été ceux à s’insurger de l’absence de Roberto De Zerbi. Alors que le club phocéen est actuellement deuxième de Ligue 1, l’Italien a donc été oublié. Une absence justifiée ou non ? Chacun a son avis sur la question.

« Ça n’a aucune importance »

Du côté de l’OM, on préfère toutefois éviter tout scandale concernant Roberto De Zerbi et ces Trophées UNFP. En effet, pour La Provence, une source proche du club phocéen fait savoir : « Ça n’a aucune importance qu’il ne soit pas nommé, la seule chose qui l’est vraiment est de se qualifier en Ligue des Champions ».