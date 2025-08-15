La «bonne rencontre» à l'OM : Adrien Rabiot a trouvé son partenaire idéal !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L'été dernier, à la surprise générale, Adrien Rabiot a posé ses valises à l'OM. Après la Juventus, le milieu de terrain est donc revenu en France, devant s'adapter à un nouvel environnement. Ça s'est d'ailleurs très bien passé pour Rabiot, qui a notamment connecté rapidement avec Neal Maupay, lui aussi arrivé à Marseille durant le mercato estival.

Il y a un an, l'OM réalisait un mercato XXL. Parmi la longue liste de recrues, on pouvait notamment retrouver Adrien Rabiot et Neal Maupay. Le milieu de terrain et l'attaquant ont donc dû se faire une place au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi, tout en apprenant à se connaitre. Et visiblement, le courant est très bien passé entre Rabiot et Maupay.

« Neal, franchement, c’est un top mec » A l'occasion du documentaire de l'OM, Sans jamais rien lâcher, Adrien Rabiot s'est exprimé sur sa relation avec Neal Maupay. C'est ainsi que l'international français a fait savoir concernant son coéquipier à Marseille : « Neal, franchement, c’est un top mec. On se retrouve beaucoup, on a un peu le même humour, on s’est pas mal tapé des barres ensemble toute la saison. Sur le terrain, il marque des buts, il travaille pour l’équipe, c’est un mec qui s’entraîne toujours à 100%. Il a toujours le bon état d’esprit même si parfois ça a pu être compliqué pour lui, notamment à partir du moment où il a commencé à plus trop joueur. Mais il a essayé de ne pas trop le montrer, de rester impliqué. C’est une bonne rencontre Neal ».