La «bonne rencontre» à l'OM : Adrien Rabiot a trouvé son partenaire idéal !

L'été dernier, à la surprise générale, Adrien Rabiot a posé ses valises à l'OM. Après la Juventus, le milieu de terrain est donc revenu en France, devant s'adapter à un nouvel environnement. Ça s'est d'ailleurs très bien passé pour Rabiot, qui a notamment connecté rapidement avec Neal Maupay, lui aussi arrivé à Marseille durant le mercato estival.
Il y a un an, l'OM réalisait un mercato XXL. Parmi la longue liste de recrues, on pouvait notamment retrouver Adrien Rabiot et Neal Maupay. Le milieu de terrain et l'attaquant ont donc dû se faire une place au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi, tout en apprenant à se connaitre. Et visiblement, le courant est très bien passé entre Rabiot et Maupay.
« Neal, franchement, c’est un top mec »
A l'occasion du documentaire de l'OM, Sans jamais rien lâcher, Adrien Rabiot s'est exprimé sur sa relation avec Neal Maupay. C'est ainsi que l'international français a fait savoir concernant son coéquipier à Marseille : « Neal, franchement, c’est un top mec. On se retrouve beaucoup, on a un peu le même humour, on s’est pas mal tapé des barres ensemble toute la saison. Sur le terrain, il marque des buts, il travaille pour l’équipe, c’est un mec qui s’entraîne toujours à 100%. Il a toujours le bon état d’esprit même si parfois ça a pu être compliqué pour lui, notamment à partir du moment où il a commencé à plus trop joueur. Mais il a essayé de ne pas trop le montrer, de rester impliqué. C’est une bonne rencontre Neal ».
« Quelqu’un avec qui tu peux très bien t’entendre »
Adrien Rabiot n'est d'ailleurs pas le seul à être conquis par Neal Maupay. En effet, Amine Gouiri a lui aussi fait savoir à propos de l'attaquant de l'OM : « Neal c’est un bosseur. C’est vraiment un joueur d’équipe. Il garde le sourire. Après, tout joueur veut jouer c’est normal, il y a forcément des états d’âme, mais c’est toujours dans le sens du collectif. Neal, c’est quelqu’un avec qui tu peux très bien t’entendre ».