Kylian Mbappé : L’OM déjà averti d’un énorme danger avant le choc !

Pour son retour en Ligue des Champions, l’OM aura droit à certains chocs. Un déplacement sur la pelouse du Real Madrid sera notamment au programme pour le club phocéen. La bande à Roberto De Zerbi se retrouvera ainsi face à Kylian Mbappé. Alors que le Français a déjà dégoûté l’OM à de nombreuses reprises avec le PSG, le danger sera à nouveau présent comme l’a annoncé la Casa Blanca.

Quand il était au PSG, l’OM était l’une des victimes préférées de Kylian Mbappé. Voilà que l’attaquant désormais au Real Madrid aura de nouveau l’occasion de faire mal au club phocéen. En effet, en Ligue des Champions, Marseille va se déplacer au Bernabeu pour affronter Mbappé et ses coéquipiers. Et se retrouver face à l’international français s’annonce très dangereux pour l’OM.

« Il peut décider de l'issue d'un match à tout moment » En marge du tirage au sort de la Ligue des Champions, Emilio Butragueno s’est confié sur le danger Kylian Mbappé. Rapporté par L’Equipe, le dirigeant du Real Madrid a alors annoncé : « Nous avons de grands joueurs de football. Kylian Mbappé en fait partie. Je pense que c'est un privilège d'avoir un joueur qui, lorsqu'il est sur le terrain, peut décider de l'issue d'un match à tout moment ».