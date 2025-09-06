«Je ne regrette rien», un joueur de l’OM balance après le clash !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, Timothy Weah a rejoint l'OM avec une joie non dissimulée. A 25 ans, l'ancien joueur formé au PSG a déjà 44 sélections avec les Etats-Unis. La sélection américaine sera particulièrement mise en avant lors de la Coupe du monde à la fin de la saison puisque le pays organisera la compétition avec le Canada et le Mexique. Au vu des derniers résultats peu encourageants, quelques critiques ont émergé. Timothy Weah n'a pas hésité à prendre la parole il y a quelques mois. Et il n'a pas changé d'avis.

Présent avec l'équipe des Etats-Unis lors de cette trêve internationale après son début de saison à l'OM, Timothy Weah est forcément l'une des figures principales. La sélection tentera de se souvenir de son bon parcours en 2022 au Qatar mais les résultats ces dernières années n'ont pas été très convaincants. Face aux critiques, Timothy Weah avait pris la parole dans un documentaire consacré à Christian Pulisic il y a quelques mois et n'avait pas hésité à faire passer un message.

Timothy Weah monte au créneau face aux critiques Les Etats-Unis voudront forcément briller à domicile en 2026 et certains anciens joueurs de la sélection mettent la pression en critiquant les résultats actuels. Une situation qui ne plaît pas du tout à Timothy Weah. « Je pense que ces types courent après l'argent, et pour moi, ils sont tout simplement malveillants. Ils ont été joueurs, et ils savent ce que c'est que d'être critiqué. Ce sont les mêmes types qui, à la fin de la journée, vous serrent la main et essaient d'être amicaux avec vous. Ne vous méprenez pas, je les respecte tous. C'étaient des joueurs que j'admirais. Mais très franchement, ceux qui nous ont précédés n'ont rien gagné non plus. Christian lui-même a eu une meilleure carrière que tous ceux qui parlent de nous en mal » a vivement réagi le Marseillais dans ce documentaire, comme le rapporte Foot 01.