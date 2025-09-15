«J’ai fini par souffrir», l’OM est dégoûté avec Mbappé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mardi soir, l’OM se déplace sur la pelouse du Santiago Bernabeu pour y affronter le Real Madrid en Ligue des Champions. Kylian Mbappé va retrouver le club phocéen, lui qui a déjà inscrit dix buts contre Marseille. Auprès de la presse espagnole, Pablo Longoria a volontiers concédé que le Bondynois l’avait fait souffrir.

Des retrouvailles extrêmement attendues. Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé va retrouver mardi soir l’une de ses victimes préférées : l’OM. L’attaquant français a très souvent fait la différence avec Paris dans les Classique face au rival marseillais. Désormais au Real Madrid, le Bondynois compte bien remettre ça mardi soir au Santiago Bernabeu, alors que Marseille se déplace sur la pelouse du Real pour la première journée de la phase de championnat de la Ligue des Champions.

Mbappé a hâte de retrouver l’OM Dimanche, à l’occasion de Téléfoot, Kylian Mbappé évoquait ces retrouvailles avec l’OM non sans un certain optimisme : « Je marque beaucoup de buts contre Marseille. Mais ils ont changé beaucoup avec Medhi Benatia, qui est un ami, on va voir. C’est cool de retrouver des équipes françaises. En plus, on joue au Bernabéu, ça va être sympa, ça fait longtemps qu’ils n’ont pas connu la Champions League, ça va me rappeler de bons vieux souvenirs », confiait ainsi la star de 26 ans.