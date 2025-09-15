«J’ai fini par souffrir», l’OM est dégoûté avec Mbappé !

Ce mardi soir, l’OM se déplace sur la pelouse du Santiago Bernabeu pour y affronter le Real Madrid en Ligue des Champions. Kylian Mbappé va retrouver le club phocéen, lui qui a déjà inscrit dix buts contre Marseille. Auprès de la presse espagnole, Pablo Longoria a volontiers concédé que le Bondynois l’avait fait souffrir.
Des retrouvailles extrêmement attendues. Meilleur buteur de l’histoire du PSG, Kylian Mbappé va retrouver mardi soir l’une de ses victimes préférées : l’OM. L’attaquant français a très souvent fait la différence avec Paris dans les Classique face au rival marseillais. Désormais au Real Madrid, le Bondynois compte bien remettre ça mardi soir au Santiago Bernabeu, alors que Marseille se déplace sur la pelouse du Real pour la première journée de la phase de championnat de la Ligue des Champions.
Mbappé a hâte de retrouver l’OM
Dimanche, à l’occasion de Téléfoot, Kylian Mbappé évoquait ces retrouvailles avec l’OM non sans un certain optimisme : « Je marque beaucoup de buts contre Marseille. Mais ils ont changé beaucoup avec Medhi Benatia, qui est un ami, on va voir. C’est cool de retrouver des équipes françaises. En plus, on joue au Bernabéu, ça va être sympa, ça fait longtemps qu’ils n’ont pas connu la Champions League, ça va me rappeler de bons vieux souvenirs », confiait ainsi la star de 26 ans.
« À chaque fois que j’ai affronté Mbappé, j’ai fini par souffrir »
Au cours d’un entretien accordé à MARCA ce lundi, le président de l’OM Pablo Longoria s’est exprimé sur ses retrouvailles avec Mbappé : « À chaque fois que j’ai affronté Mbappé, j’ai fini par souffrir. On ne valorise pas suffisamment la première saison qu’il a réalisée au Real Madrid, qui a été d’un très haut niveau compétitif et avec des chiffres très élevés. Je pense sincèrement qu’on ne l’a pas valorisée, du moins ici en France. On oublie la difficulté que Mbappé a finalement rencontrée lors de sa première saison à l’étranger. Pour moi, la première saison à l’étranger est toujours compliquée. Il est difficile d’atteindre un tel niveau de performance », affirme le dirigeant espagnol.