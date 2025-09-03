«J’ai failli mourir» : Un joueur de l’OM frôle le drame !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pur produit du centre de formation de l’OM, Samir Nasri a ensuite explosé sous le maillot du club phocéen. Un talent qui a rapidement crevé l’écran, mais voilà qu’à Marseille, tout n’a pas été tout rose pour le désormais consultante de Canal+. En effet, Nasri a notamment été victime d’une méningite dont il aurait pu ne jamais se remettre.

Professionnel à l’OM de 2004 à 2008, Samir Nasri a fait vibrer tout le Vélodrome avec son talent. Mais voilà que sa progression aurait pu s’arrêter très vite. En effet, en 2007, celui qui a par la suite poursuivi sa carrière à Arsenal et Manchester City contracte une méningite. Nasri va alors rester plusieurs jours à l’hôpital et s’il a donc réussi à s’en remettre, voilà qu’il aurait très bien pu y rester.

« Quand j’ai été confronté à la maladie, j’ai été vraiment isolé » Dans un entretien pour TV Magazine, Samir Nasri est revenu sur cette méningite qui aurait pu lui être fatale quand il était alors joueur de l’OM. Le désormais consultante sur Canal+ a ainsi expliqué : « Ma méningite est le tournant de tout ce qui va arriver ensuite. Quand je suis arrivé dans le monde professionnel, il n’y avait pas autant de pression que maintenant et, pour moi, c’était le monde des bisounours : on était tous potes, on voulait tous la même chose. Et quand j’ai été confronté à la maladie, j’ai été vraiment isolé ».