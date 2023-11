Incidents OM-OL : Une erreur fatale a été commise, Aulas balance tout

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, l'OM devait recevoir l'OL au stade Vélodrome. Toutefois, la rencontre a dû être reportée à cause d'incidents très sérieux. En effet, les cars lyonnais ont été caillaissés pendant leur trajet jusqu'à l'enceinte marseillaise. D'ailleurs, Fabio Grosso et l'un de ses adjoints ont été blessés sérieusement au visage. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Jean-Michel Aulas a pointé du doigt le dispositif de sécurité mis en place.

« Au vu des antécédents, comment le car de l'OL a-t-il pu être si mal protégé ? Je ne veux pas être en porte-à-faux. J'ai envoyé un message à John (Textor) pour le soutenir. Je ne veux pas que mes prises de position puissent être interprétées dans un mauvais sens. Mais c'est vrai que c'est incompréhensible. Si on va rechercher l'ensemble des rapports établis pour les derniers matches à Marseille, on voit bien que le parcours et la protection du car de l'OL faisaient l'objet d'une attention très particulière. Là, on voit que l'escorte policière est très réduite. Elle est même arrêtée à un moment donné quand on arrive devant le fameux bar où les supporters sont regroupés » , a dénoncé Jean-Michel Aulas, avant d'en rajouter une couche.

