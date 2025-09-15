«Il y a la place» : Un énorme exploit annoncé à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si l’OM aura fort à faire pour son retour en Ligue des champions avec un déplacement sur la pelouse du Real Madrid dès mardi lors de la première journée, Mamadou Niang y croit. L’ancien capitaine marseillais estime que c’est le meilleur moment pour affronter la Casa Blanca et qu’un exploit est possible au Santiago Bernabéu.

À la veille du choc qui attend l’OM face au Real Madrid en Ligue des champions, Mamadou Niang s’est confié dans un entretien accordé à Canal+. Attaquant de Marseille entre 2005 et 2010, l’ancien international sénégalais avait lui aussi affronté la Casa Blanca et croit en les chances des Olympiens.

« À l’OM de jouer simplement, libéré, ils n’ont rien à perdre ! » « Affronter le Real Madrid est forcément difficile, c’est l’un des favoris chaque saison. Donc à l’OM de jouer simplement, libéré, ils n’ont rien à perdre ! Ils doivent saisir leur chance à fond, le but de jouer la Ligue des champions est d’affronter les plus grandes équipes d’Europe. Quand j’ai eu la chance d’affronter le Real avec Marseille (2009/2010), c’est ce qu’on a tenté de faire. Vivre notre rêve, jouer sans pression et s’amuser. Et on a fait un bon début de match, on a réussi à les bousculer avant qu’un fait de jeu, le carton rouge et le penalty de Souley (Souleymane Diawara), nous plombe malheureusement. S’ils font des calculs dès le premier match, ils ne reviendront jamais avec un résultat. Jouer bloc bas, vouloir défendre pour faire un match nul là-bas… C’est l’assurance de ne rien obtenir », a déclaré Mamadou Niang.