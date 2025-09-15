«Il y a la place» : Un énorme exploit annoncé à l’OM !

Si l’OM aura fort à faire pour son retour en Ligue des champions avec un déplacement sur la pelouse du Real Madrid dès mardi lors de la première journée, Mamadou Niang y croit. L’ancien capitaine marseillais estime que c’est le meilleur moment pour affronter la Casa Blanca et qu’un exploit est possible au Santiago Bernabéu.
À la veille du choc qui attend l’OM face au Real Madrid en Ligue des champions, Mamadou Niang s’est confié dans un entretien accordé à Canal+. Attaquant de Marseille entre 2005 et 2010, l’ancien international sénégalais avait lui aussi affronté la Casa Blanca et croit en les chances des Olympiens.
« À l’OM de jouer simplement, libéré, ils n’ont rien à perdre ! »
« Affronter le Real Madrid est forcément difficile, c’est l’un des favoris chaque saison. Donc à l’OM de jouer simplement, libéré, ils n’ont rien à perdre ! Ils doivent saisir leur chance à fond, le but de jouer la Ligue des champions est d’affronter les plus grandes équipes d’Europe. Quand j’ai eu la chance d’affronter le Real avec Marseille (2009/2010), c’est ce qu’on a tenté de faire. Vivre notre rêve, jouer sans pression et s’amuser. Et on a fait un bon début de match, on a réussi à les bousculer avant qu’un fait de jeu, le carton rouge et le penalty de Souley (Souleymane Diawara), nous plombe malheureusement. S’ils font des calculs dès le premier match, ils ne reviendront jamais avec un résultat. Jouer bloc bas, vouloir défendre pour faire un match nul là-bas… C’est l’assurance de ne rien obtenir », a déclaré Mamadou Niang.
« S’il y a un meilleur moment pour les prendre c’est maintenant »
L’ancien capitaine de l’OM poursuit : « Je dirais que la difficulté de ce match est de 4 sur 5. Depuis le début de saison, on n’a pas encore vu un grand Real Madrid sur le plan collectif… même s’ils peuvent faire la différence individuellement. Kylian Mbappé peut changer le match à lui seul, comme Vinicius ou Federico Valverde sur une frappe lointaine. Et l’année dernière, Lille a su créer l’exploit face à un Real Madrid supérieur à l’actuel... Donc je pense que l’OM à ses chances. S’il y a un meilleur moment pour les prendre c’est maintenant, car quand ils se trouveront ça sera bien plus difficile. Un Madrid en rodage, avec un nouveau coach, un nouveau système, des joueurs qui doivent encore prendre leurs responsabilités comme Arda Güler… il y a la place ! »