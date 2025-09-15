Real Madrid : Deux surprises annoncées contre l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il sera privé d’Antonio Rüdiger, le Real Madrid a enregistré deux retours importants avant la réception de l’OM mardi, pour le compte de la première journée de Ligue des champions. Absents depuis le début de la saison, Jude Bellingham et Eduardo Camavinga figurent dans le groupe de Xabi Alonso pour cette rencontre.

Après avoir enchaîné quatre victoires consécutives en championnat depuis le début de la saison, contre Osasuna (1-0), le Real Oviedo (0-3), Majorque (2-1) et la Real Sociedad (1-2), le Real Madrid se prépare maintenant à la réception de l’OM. Les Merengue seront opposés aux Olympiens mardi dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions, rencontre pour laquelle ils devront se passer d’Antonio Rüdiger (32 ans), touché au muscle droit antérieur de la jambe gauche et dont l’indisponibilité est estimée à trois mois.

Bellingham et Camavinga de retour contre l’OM Le Real Madrid a en revanche annoncé deux surprises ce lundi à la veille de recevoir l’OM au Santiago Bernabéu. En effet, Jude Bellingham (22 ans) et Eduardo Camavinga (22 ans) figurent tous les deux dans le groupe de Xabi Alonso, eux qui n’ont pas encore joué depuis le début de la saison. Le premier s’est fait opérer de l’épaule gauche le 16 juillet dernier, une blessure qu’il traînait depuis novembre 2023, alors que le second avait été victime d’une rupture du tendon de l’adducteur gauche le 23 avril lors de la victoire face à Getafe (0-1).