Il propose une solution à l'OM, ça ne va pas plaire à Deschamps

Alexis Brunet

Depuis son arrivée à l'OM, Gennaro Gattuso évolue souvent avec une défense à quatre. C'était encore le cas jeudi soir face à l'Ajax Amsterdam. Les Marseillais ont fini par gagner le match, mais ils ont concédé trois buts. Selon Jérôme Rothen, l'entraîneur du club phocéen devrait essayer une défense à trois. Ce qui serait une mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps, par rapport à Jonathan Clauss.

Marseille montre deux visages différents depuis le début de la saison. Il y a d'un côté l'OM plutôt bon en Ligue Europa, et premier de son groupe, et il y a de l'autre l'OM moribond en Ligue 1, bloqué à une triste douzième place. Gennaro Gattuso n'a pas encore trouvé la formule magique, mais il ferait bien de rapidement mettre la main dessus, car on sait que la situation à Marseille peut très vite devenir instable.

Rothen propose une défense à trois

Présent sur le plateau de Rothen s'enflamme , Jérôme Rothen a donné un conseil à Gennaro Gattuso. Selon l'ancien joueur du PSG, l'Italien devrait mettre en place une défense à trois. « Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il (Gattuso) ne tente pas une défense à trois. Peut-être qu'il va le faire contre Rennes, qui joue comme ça maintenant aussi, parce qu'ils ont les profils pour ça. Quand tu joues avec Lodi et Clauss sur les côtés, tu peux avoir des joueurs de côtés dans un système de 3-5-2 ou de 5-3-2. (...) Les latéraux Lodi et Clauss peuvent mettre des ballons, parce qu'ils le font à quatre aussi, là ça te donnerait un peu plus de possibilités. »

Mauvaise nouvelle pour Deschamps ?