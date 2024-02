Il fait son grand retour à Marseille, l’OM annonce la couleur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM est fixé. Vainqueur de son barrage de Ligue Europa face au Shakhtar Donetsk jeudi soir (3-1), le club marseillais affrontera Villarreal, coaché par Marcelino. Le technicien espagnol avait débuté la saison au sein de la cité phocéenne avant de démissionner en septembre dernier. Présent lors du tirage au sort, Jean-Pierre Papin s'est exprimé sur ces retrouvailles.

Le hasard est parfois malicieux. Le sort a réservé à l'OM un huitième de finale de Ligue Europa face à Villarreal. Une équipe entraînée par Marcelino, ancien coach du club marseillais et qui avait démissionner de son poste lorsque la crise avec les supporters avait éclaté en septembre dernier. Depuis, le coach envoie, régulièrement, des piques sur le projet de l'OM. Ce vendredi, par exemple, il a laissé entendre que ce tirage était plutôt bon. « Si on joue à Marseille, on ira jouer là-bas. Je pense qu’il y a des adversaires plus difficiles. Si nous en obtenons un, qui en théorie, peut-être plus abordable qu’un autre, alors tant mieux » a lâché Marcelino.

OM - Arabie Saoudite : Un rendez-vous est fixé ! https://t.co/0a9gIg7dRk pic.twitter.com/LMV2SSTJDU — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

« C’était compliqué »

Présent lors du tirage au sort, Jean-Pierre Papin a été interrogé sur le grand retour de Marcelino à l'OM. « Je retiens juste qu’il est parti sans avoir perdu un match. Dans le contexte où il était, c’était compliqué. Mais le football, c’est comme ça. Quelques fois, on fait bien les choses, mais ça ne marche pas » a lâché le coach de la réserve marseillaise au micro de Canal +.

L'OM se tient prêt