«Il est parti sans dire au revoir», un scandale est dénoncé à l'OM

Nommé à la tête de l'OM après le départ d'Igor Tudor, Marcelino ne sera resté que quelques semaines à Marseille. Lorsque la crise avec les supporters en septembre dernier avait éclaté, le technicien espagnol avait, immédiatement, présenté sa démission à Pablo Longoria. Un départ que n'a toujours pas digéré par Eric Di Méco.

La trace laissée par Marcelino à l'OM n'est pas énorme. Il faut dire que le technicien espagnol n'est resté que quelques semaines à Marseille. Le conflit qui a éclaté entre Pablo Longoria et les supporters l'a conduit à présenter sa démission en septembre dernier. « Nous pensons qu’a été porté atteinte ici au respect minimum dû à l’égard des personnes et professionnels qui dirigent le club, ceux-là mêmes qui nous ont accordé leur confiance et nous ont choisis pour diriger l’équipe. La situation instable d’aujourd’hui indique clairement que le projet sportif pour lequel nous avons été recrutés ne peut être mené à bien » avait justifié Marcelino, aujourd'hui à la tête de Villarreal.

Marcelino va retrouver le Vélodrome

Mais quelques mois après son départ de l'OM, Marcelino va retrouver le Vélodrome. Son équipe sera le prochain adversaire du club marseillais en Ligue Europa. Ancien joueur, Eric Di Méco veut profiter de cet affrontement pour prendre sa revanche sur Marcelino, qui serait parti de l'OM sans même saluer les employés.

Di Méco s'en prend à Marcelino