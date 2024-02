OM : Le rendez-vous est pris, ils se préparent au pire

Thomas Bourseau

Les supporters de l’OM n’auront pas dû attendre bien longtemps afin de recevoir comme il se doit Marcelino à l’Orange Vélodrome. Parti en septembre dernier en claquant la porte en raison des tensions entre eux et les dirigeants, l’entraîneur gère l’effectif de Villarreal, le prochain adversaire de l’OM en 1/8ème de finale de Ligue Europa. Villarreal n’affiche pas une confiance absolue.

Le football est bien fait. En septembre dernier, alors que la tension semblait être à son comble entre les dirigeants de l’OM et les associations de supporters du club phocéen, Marcelino décidait de déposer sa démission estimant ne pas avoir la possibilité de travailler dans des conditions optimales en raison de l’atmosphère de l’époque.

Marcelino quitte et tacle l’OM avant les retrouvailles en C3

Depuis, Marcelino a rebondi à Villarreal et n’a pas hésité à égratigner l’OM et son aventure plus que délicate à Marseille en interview et en conférence de presse. Lors du tirage au sort des 1/8èmes de finale de la Ligue Europa ce vendredi, l’OM a tiré Villarreal. Des retrouvailles avec le technicien espagnol sont donc inévitables pour le vestiaire de l’Olympique de Marseille. Pas de quoi chambouler l’entraîneur qui a lâché cette punchline. « Je pense qu’il y a des adversaires plus difficiles. Si nous en obtenons un, qui en théorie, peut-être plus abordable qu’un autre, alors tant mieux ».

«À partir de maintenant, tout va être compliqué. On a un adversaire dur»