Il déballe tout sur cette recrue de l’OM

Hugo Chirossel

Après des expériences aux Etats-Unis et en Norvège, c’est à Marseille que Faris Moumbagna est arrivé lors du dernier mercato hivernal. Quelques mois plus tôt seulement, l’attaquant âgé de 23 ans avait découvert la sélection camerounaise, avec qui il a ensuite participé à la CAN. Son coéquipier chez les Lions Indomptables, Yvan Neyou, s’est confié à propos du joueur de l’OM.

Passé par les États-Unis, au Bethlehem Steel FC, réserve du Philadelphia Union, Faris Moumbagna a ensuite pris la direction de la Norvège. Après des expériences à Kristiansund, en prêt à Sönderjysken, au Danemark, et à Bodo/Glimt, c’est à l’OM que l’international camerounais (7 sélections) poursuit sa carrière depuis le mois de janvier. Quelques mois plus tôt seulement, le 17 novembre 2023, Faris Moumbagna avait fait ses débuts en sélection avec le Cameroun, où il a pu compter sur le soutien de l’ancien joueur de l’ASSE Yvan Neyou.

« Avoir vécu aux États-Unis lui a donné une forme de confiance en lui »

« C'est une belle histoire du football. Il n'a pas un parcours commun, je sentais que c'était pour lui une grosse étape de sa carrière, je l'ai vu dans ses yeux, dans son comportement. Je lui ai donné quelques conseils pour qu'il touche des ballons, se sente en confiance. Comme tout le monde, il a dansé et chanté pour ses débuts, il connaissait pas mal de joueurs mais il était intimidé et c'est normal. En même temps, il a beaucoup de mental. Avoir vécu aux États-Unis lui a donné une forme de confiance en lui qui se développe beaucoup là-bas, plus qu'en Europe. Ce qui fait que quand les gens ne croient pas en lui, lui va y croire », a confié Yvan Neyou auprès de L'Équipe .

« Il a la bonne attitude au quotidien »