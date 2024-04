Il annonce du lourd à l’OM !

Hugo Chirossel

Neuvième au classement, mais qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa, l’OM pourrait être tenté de délaisser le championnat pour se concentrer sur la coupe d’Europe. Présent en conférence de presse ce mardi, Amir Murillo, qui pense que Marseille a tout pour aller au bout en C3, a affirmé que les Olympiens comptaient jouer toutes les compétitions à fond.

Tenu en échec par Toulouse dimanche (2-2), l’OM, neuvième au classement, voit ses chances de se qualifier pour une coupe d'Europe via le championnat s’éloigner. Cependant, Marseille est toujours en lice en Ligue Europa et affrontera l’Atalanta Bergame les 2 et 9 mai prochain en demi-finale. Un sacre en C3 qualifierait l’OM directement en Ligue des champions, ce qui semble être sa dernière chance de disputer cette compétition la saison prochaine.

« Nous avons le potentiel pour aller jusqu'au bout »

Présent en conférence ce mardi à la veille de la réception de l’OGC Nice, Amir Murillo a assuré que l’OM croyait en ses chances en Ligue Europa : « Je crois sincèrement que nous avons le potentiel pour aller jusqu'au bout dans cette compétition. L'Atalanta est une équipe solide avec d'excellents joueurs qui ont réalisé une bonne saison. Cependant, notre priorité est le match de demain contre Nice. Nous devons nous concentrer sur l'obtention d'un bon résultat pour maintenir notre compétitivité en championnat . »

« Nous n'allons négliger aucune compétition »