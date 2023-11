Il claque la porte de l'OM et rebondit à l'étranger ?

Jean de Teyssière

Durant le mois de septembre, l'OM a traversé une crise institutionnelle et sportive grave, qui a conduit au départ de Marcelino. Cela faisait notamment suite à la réunion des dirigeants de l'OM avec les supporters, qui s'était déroulée dans un climat délétère. Moins de deux mois après son départ, l'entraîneur espagnol pourrait déjà rebondir en Espagne, puisque Villarreal vient de licencier son coach.

La carrière d'entraîneur Marcelino s'est déroulée quasiment en totalité en Espagne. Seul l'OM contredit cette statistique, devenant le seul club étranger qu'a entraîné Marcelino. Avec le résultat que l'on connaît : une élimination en tour préliminaire de la Ligue des Champions et un jeu qui n'a pas fait l'unanimité chez les supporters marseillais.

Villarreal se sépare de son entraîneur

Ce vendredi, le club espagnol de Villarreal a confirmé l'éviction de leur entraîneur, José Rojo Martin "Pacheta". La valse des entraîneurs se poursuit dans le club espagnol, 13ème de Liga, après le départ de Quique Setien en septembre dernier...

Marcelino, futur entraîneur de Villarreal ?