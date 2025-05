«Il avait des cou*lles», la signature qui l’a rendu fou à l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Entre Djibril Cissé et l’OM, ce fut une brève histoire d’amour (2006-2008). L’enfant d’Arles n’a pas été au meilleur de sa forme, mais a tout de même avoué avoir été impressionné par le coach présent à l’Olympique de Marseille pendant sa deuxième saison : Eric Gerets. Explications.

Ce mardi 27 mai restera une date gravée dans la mémoire de Djibril Cissé. A 43 ans, l’ancien buteur de Liverpool et de l’OM fait son jubilé à l’Abbé-Deschamps, stade dans lequel il s’est révélé avec l’AJ Auxerre au début des années 2000. Entouré de ses amis comme Thierry Henry et Didier Drogba pour l’occasion, Cissé s’est confié à L’Équipe où il intervient en tant que consultant et qui diffusera sur sa chaîne ce match spécial.

«Domenech ? On a tissé des liens. On a aussi grandi ensemble entre l’équipe de France des moins de 20 ans, les Espoirs et les A» Au cours de l’entretien, Djibril Cissé a été invité à se confier sur les entraîneurs qui ont compté à ses yeux. Sans surprise, la première position revient à Guy Roux qui l’a formé à l’AJ Auxerre et qu’il considère comme un père. Pour ce qui est de la deuxième place du podium, c’est un coach surprise qui l’occupe. « Raymond (Domenech) est mon top 2. Son frère m’avait entraîné chez les jeunes à Arles. Je jouais avec son neveu qui a eu un très grave accident. On a tissé des liens. On a aussi grandi ensemble entre l’équipe de France des moins de 20 ans, les Espoirs et les A ».