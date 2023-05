Guendouzi - Payet : L’OM prépare une grosse surprise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant la réception d'Angers dimanche soir, Igor Tudor s'est présenté en conférence de presse. Et l'entraîneur de l'OM ne cache pas qu'il pourrait réserver quelques surprises, comme la possibilité d'offrir plus de temps de jeu à Mattéo Guendouzi et Dimitri Payet dont les entrées en jeu ont été très intéressantes face au RC Lens.

Malgré la défaite contre le RC Lens samedi dernier (1-2), l'OM a pu noter quelques motifs d'espoir. En effet, les entrants ont fait des différences à l'image de Dimitri Payet qui a réduit la marque. Mattéo Guendouzi s'est également distingué. Deux joueurs qui jouent peu en 2023, mais Igor Tudor pourrait bien changer ses plans.

Guendouzi et Payet enfin de retour ?

« Je vais décider demain, comme toujours (concernant d'éventuelles titularisations). Mais c'est vrai que ceux qui sont sortis du banc ont apporté quelque chose en plus. C'est très bon, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup cela cette saison », assure l'entraîneur de l'OM en conférence de presse avant la réception d'Angers dimanche.

«Guendouzi est celui qui a le plus progressé»