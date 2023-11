Gros changement à l’OM ? L’entraîneur lâche sa réponse

Hugo Chirossel

Depuis qu’il est arrivé à l’OM en lieu et place de Marcelino, Gennaro Gattuso a la plupart du temps fait évoluer son équipe dans un 4-4-3 ou un 4-2-3-1. Présent en conférence de presse avant le déplacement sur la pelouse du RC Lens dimanche, le technicien italien a été interrogé sur un possible changement de système et un passage à une défense à 5.

L’OM a connu presque tous les systèmes en l’espace d’un an. Habitués à évoluer dans une défense à 5 avec Igor Tudor, les Olympiens ont ensuite découvert le 4-4-2 sous les ordres de Marcelino, avant qu’il ne laisse sa place à Gennaro Gattuso. Depuis l’arrivée du technicien italien, l’OM a surtout joué dans un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, mais serait-il prêt à opter pour un autre système à l’avenir, et notamment une défense à 5 ?

«Il est vrai qu'on peut tout faire dans la vie, donc nous pourrions passer à 5»

« Il est vrai qu'on peut tout faire dans la vie, donc nous pourrions passer à 5, mais ce n'est pas le cas, du moins pour l'instant. Mes trois latéraux doivent tous être capables d'attaquer. La question est tout à fait valable, évidemment, car avec une défense à 5, nous pourrions éventuellement créer plus d'espace et nous concentrer davantage sur la phase offensive », a répondu Gennaro Gattuso ce samedi en conférence de presse. Mais l’entraîneur de l’OM ne semble pas convaincu par un passage à une défense à 5.

Gattuso pas emballé par une défense à 5