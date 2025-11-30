Greenwood : L'OM a trouvé mieux pour 0€ !

Bien que Mason Greenwood impressionne depuis le début de saison, Kevin Diaz estime que le véritable homme fort de l'OM n'est autre que Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a notamment inscrit un doublé contre Newcastle et valide le choix du club phocéen de le rapatrier l'été dernier.
Invité à commenter le début de saison de l'OM et notamment sa prestation contre Newcastle (2-1), Kevin Diaz estime que le joueur majeur pour les Marseillais n'est pas Mason Greenwood, mais bien Pierre-Emerick Aubameyang.
Aubameyang, le vrai leader de l'OM ?
« Je pense que De Zerbi a vraiment bien compris ce qu'est l'Olympique de Marseille quand tu dis que tu peux très vite passer de l'euphorie à la dépression, il le sait. Je ne sais pas si c'est un match d'équipe, mais un match qui fait beaucoup de bien aux Marseillais qui n'ont pas été bien payés depuis le début de la Ligue des champions. Déjà au Real Madrid après 20 minutes difficiles, ils étaient bien revenus dans le match avec un penalty très sévère. On ne va pas refaire tous les incidents qu'ils ont connu avec l'arbitrage avec cette main qui doit tous les jours être sifflée contre l'Atalanta », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant d'en rajouter une couche.
«Greenwood il a du génie, mais c'est très intermittent»
« Et là, ils n'étaient pas très bien, mais ils ont réussi à inverser le momentum et ça, ce n'est pas facile au vu de la saison de l'OM que je viens de décrire en Ligue des champions. Ils ont connu leur belle soirée, il leur reste 3 matchs pour aller se qualifier. Il faut en gagner deux, ça ne va pas être facile. Ca va forcément déclencher des choses, ils savent qu'ils peuvent retourner un score, un stade et ça, avec un Pierre-Emerick Aubameyang que je trouve extraordinaire. Bien sûr que ce n'est plus le joueur qu'il était à 29 ou 30 ans, mais ce qu'il fait à 36 ans avec l'absence de Gouiri avec qui il était censé partager son temps de jeu, c'est lui qui doit porter l'OM quasiment tout seul. Paixao c'est compliqué, Greenwood il a du génie, mais c'est très intermittent. Bravo Aubameyang », ajoute Kevin Diaz.