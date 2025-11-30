Greenwood : L'OM a trouvé mieux pour 0€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que Mason Greenwood impressionne depuis le début de saison, Kevin Diaz estime que le véritable homme fort de l'OM n'est autre que Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais a notamment inscrit un doublé contre Newcastle et valide le choix du club phocéen de le rapatrier l'été dernier.

Invité à commenter le début de saison de l'OM et notamment sa prestation contre Newcastle (2-1), Kevin Diaz estime que le joueur majeur pour les Marseillais n'est pas Mason Greenwood, mais bien Pierre-Emerick Aubameyang.

Aubameyang, le vrai leader de l'OM ? « Je pense que De Zerbi a vraiment bien compris ce qu'est l'Olympique de Marseille quand tu dis que tu peux très vite passer de l'euphorie à la dépression, il le sait. Je ne sais pas si c'est un match d'équipe, mais un match qui fait beaucoup de bien aux Marseillais qui n'ont pas été bien payés depuis le début de la Ligue des champions. Déjà au Real Madrid après 20 minutes difficiles, ils étaient bien revenus dans le match avec un penalty très sévère. On ne va pas refaire tous les incidents qu'ils ont connu avec l'arbitrage avec cette main qui doit tous les jours être sifflée contre l'Atalanta », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant d'en rajouter une couche.