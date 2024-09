Greenwood : L’OM a pris une décision «désastreuse»

Jean de Teyssière

Cet été, l’OM a défrayé la chronique en recrutant Mason Greenwood. L’international anglais a énormément fait parler, lui qui a été accusé de violences conjugales et viol par sa compagne en 2022. Placardé par Manchester United, son arrivée a créé la polémique, même si l’OM a décidé de ne pas trop en parler pour que cette affaire s’éteigne rapidement. Une stratégie désastreuse pour les associations de lutte de violences contre les femmes.

Lors de sa présentation, Mason Greenwood avait été interrogé sur la polémique à son sujet. S’en est suivie cette déclaration : « Évidemment, je suis au courant de ce débat et je comprends la question. Je ne souhaite entrer dans aucune polémique. J’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer sur ce sujet l’année dernière, c’est maintenant derrière nous. Avec ma compagne, on s’est reconstruits ensemble, en tant que couple. » A l'OM, on essaye d'éviter à tout prix le sujet, quitte à faire grincer des dents.

L’OM met la pression aux journalistes pour Greenwood

Lors de la conférence de presse de présentation de Mason Greenwood, les questions autour de son passé judiciaire ont logiquement surgi mais la plupart des réponses obtenues étaient faites de langue de bois. Surtout, L’Equipe révélait dernièrement que des journalistes locaux auraient reçu des pressions de la part de l’OM concernant le cas Greenwood...

«La communication de l’OM est désastreuse»

Pour Eric Florentino, directeur adjoint de Solidarité Femmes 13 cette façon de procéder de la part de l’OM est loin d’être la meilleure : « La communication de l’OM consiste à dire que rien n’existe, en fait. C’est du privé et de l’extrasportif, je pense que la communication est désastreuse, explique-t-il dans So Foot. Je trouve ça incroyablement lâche, parce qu’ils misent tout sur le fait que ça va s’éteindre avec le temps. En plus, il marche sur l’eau… Donc évidemment, ça va finir par s’éteindre. »