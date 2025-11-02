Greenwood : La décision fracassante de l'OM !

Amadou Diawara

Pour le déplacement de l'OM à Auxerre, Roberto De Zerbi a pris une décision très surprenante. En effet, le coach marseillais a laissé Mason Greenwood sur le banc au coup d'envoi, et ce, alors qu'il n'avait aucun pépin physique. Interrogé après la victoire de l'OM face à l'AJA, Roberto De Zerbi a expliqué son choix.

Ce samedi soir, l'OM de Pablo Longoria avait rendez-vous avec l'AJ Auxerre à l'Abbé-Deschamps. Après la claque reçue en février dernier (3-0), les hommes de Roberto De Zerbi ont pris leur revanche en Bourgogne (0-1).

AJA-OM : Greenwood n'a pas joué Pour affronter l'AJ Auxerre, Roberto De Zerbi a pris une décision surprenante. En effet, Mason Greenwood n'a pas été titularisé par l'entraineur de l'OM. D'ailleurs, le numéro 10 marseillais n'a pas joué une seule minute face à l'AJA ce samedi soir. Présent en conférence de presse d'après-match, Roberto De Zerbi a justifié son choix concernant Mason Greenwood.