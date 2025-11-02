Greenwood : La décision fracassante de l'OM !

Pour le déplacement de l'OM à Auxerre, Roberto De Zerbi a pris une décision très surprenante. En effet, le coach marseillais a laissé Mason Greenwood sur le banc au coup d'envoi, et ce, alors qu'il n'avait aucun pépin physique. Interrogé après la victoire de l'OM face à l'AJA, Roberto De Zerbi a expliqué son choix.
Ce samedi soir, l'OM de Pablo Longoria avait rendez-vous avec l'AJ Auxerre à l'Abbé-Deschamps. Après la claque reçue en février dernier (3-0), les hommes de Roberto De Zerbi ont pris leur revanche en Bourgogne (0-1).
AJA-OM : Greenwood n'a pas joué
Pour affronter l'AJ Auxerre, Roberto De Zerbi a pris une décision surprenante. En effet, Mason Greenwood n'a pas été titularisé par l'entraineur de l'OM. D'ailleurs, le numéro 10 marseillais n'a pas joué une seule minute face à l'AJA ce samedi soir. Présent en conférence de presse d'après-match, Roberto De Zerbi a justifié son choix concernant Mason Greenwood.
«Je les avais sentis moins en forme face à Angers»
« (Igor) Paixao et (Mason) Greenwood, je les avais sentis moins en forme face à Angers. Il ne faut pas oublier que (Timothy) Weah et (Amine) Gouiri sont blessés. On sortait de deux défaites et d'un nul qui avait un goût de défaite. Et, ici (à Auxerre), l'an dernier (3-0, le 22 février 2025), on avait perdu. On tenait donc à ces trois points, redevenir deuxièmes, ne pas perdre du terrain et reprendre nos distances avec ceux qui nous suivent. L'Atalanta (mercredi, en Ligue des champions) n'est pas plus important qu'Auxerre. Pour moi, Auxerre était aussi important que le Real Madrid. Il ne faut pas oublier qu'on a neuf blessés », a expliqué Roberto De Zerbi, le technicien de l'OM.