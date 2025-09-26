Greenwood, Dembélé, Doué... L'OM annonce du lourd !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Souvent décriée par rapport aux autres grands championnats, la Ligue 1 a reçu un grand coup de projecteur par l'intermédiaire du PSG notamment, qui a remporté la première Ligue des champions de son histoire l'année dernière. Le championnat peut désormais compter sur des grands joueurs de qualité pour faire briller le football français. Invité à faire le comparatif par rapport à la Serie A, Medhi Benatia a eu des mots très encourageants par rapport aux talents présents en France.

Directeur du football de l'OM, Medhi Benatia peut témoigner d'une grande expérience en tant que joueur puis en tant que dirigeant pour parler des nombreux talents qu'il a pu voir passer. En Europe, la Ligue 1 semblait pendant beaucoup de temps ne pas faire le poids face aux autres grands championnats, comme la Serie A. Mais aujourd'hui le championnat français regorge de talents qui promettent un brillant avenir pour la sélection notamment.

« La France a au moins quatre équipes nationales supérieures à l'Italie » Très attentif à ce qu'il se passe dans le milieu du football, Medhi Benatia fait un constat terrible sur l'état du football italien et pousse à fond derrière la France. « La Ligue 1 a-t-elle dépassé la Serie A ? Ce qui m'inquiète en Italie, c'est le manque de talents. Je pense à l'équipe nationale : en tant que capitaine du Maroc, je voyais l'Italie comme quelque chose d'inaccessible. Checco (Totti, ndlr), Pirlo, Del Piero, Nesta et Maldini, mais aussi des joueurs comme Vieri, Cassano, Montella : où sont-ils maintenant ? La France a au moins quatre équipes nationales supérieures à l'Italie » déclare-t-il pour Il Corriere dello Sport.