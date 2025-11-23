Greenwood : C’est le choc à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une nouvelle prestation impressionnante vendredi soir contre l’OGC Nice, Mason Greenwood a inscrit un doublé pour offrir une large victoire à l’OM (5-1). Au sein du vestiaire marseillais, on se dit donc très impressionné du rendement actuel de l’ailier anglais.

Vendredi soir contre l'OGC Nice, Mason Greenwood a une nouvelle fois confirmé son excellente forme du moment. Auteur d'un doublé, il a largement contribué à la belle victoire de l'OM (5-1) chez les Aiglons. Pierre-Emerick Aubameyang encense donc son son coéquipier.

Aubameyang s'enflamme pour Grennwood « Franchement, je ne suis plus surpris. Déjà l’an dernier, il faisait des choses incroyables. Là, il confirme. C’est que du positif pour l’équipe, ça tire tout le monde vers le haut. On sortait d’une période compliquée, avec beaucoup de matchs et de blessés. Repartir ainsi, avec cette sérénité, c’est essentiel pour espérer une belle fin de saison », confie-t-il en zone mixte avant d’évoquer la victoire sans la présence des supporters marseillais .