Greenwood : C’est le choc à l’OM !

Auteur d’une nouvelle prestation impressionnante vendredi soir contre l’OGC Nice, Mason Greenwood a inscrit un doublé pour offrir une large victoire à l’OM (5-1). Au sein du vestiaire marseillais, on se dit donc très impressionné du rendement actuel de l’ailier anglais.
Vendredi soir contre l'OGC Nice, Mason Greenwood a une nouvelle fois confirmé son excellente forme du moment. Auteur d'un doublé, il a largement contribué à la belle victoire de l'OM (5-1) chez les Aiglons. Pierre-Emerick Aubameyang encense donc son son coéquipier.
Aubameyang s'enflamme pour Grennwood
« Franchement, je ne suis plus surpris. Déjà l’an dernier, il faisait des choses incroyables. Là, il confirme. C’est que du positif pour l’équipe, ça tire tout le monde vers le haut. On sortait d’une période compliquée, avec beaucoup de matchs et de blessés. Repartir ainsi, avec cette sérénité, c’est essentiel pour espérer une belle fin de saison », confie-t-il en zone mixte avant d’évoquer la victoire sans la présence des supporters marseillais .
«Déjà l’an dernier, il faisait des choses incroyables»
« On a vu les supporters avant de venir, ils nous ont passé un message. Ce n'est jamais plaisant de jouer sans eux, mais on voulait leur rendre hommage. C'est un derby du Sud, donc on l'a pris comme tel. On est venu avec de l'ambition, et on a fait le travail », ajoute Pierre-Emerick Aubameyang.