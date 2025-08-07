«Frustrant», l’OM a perdu a grand joueur !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pur produit issu du centre de formation de l’OM, Boubacar Kamara était pourtant parti libre en direction d’Aston Villa à l’été 2022, ne rapportant pas le moindre centime au club phocéen. Et alors qu’il s’apprête à revenir au Vélodrome pour un match de préparation, Kamara est défendu par Maxime Lopez qui interpelle les supporters de l’OM à son sujet.

Propulsé très jeune en équipe première de l’OM sous la houlette de Rudi Garcia à l’époque, Boubacar Kamara (25 ans) a été un élément incontournable du début de l’ère McCourt, d’abord au poste de défenseur central puis en tant que milieu défensif. Mais alors que son contrat avec l’OM arrivait à expiration en 2022, l’international français avait décidé de ne pas rempiler et était parti libre en direction d’Aston Villa.

« Il n’a jamais triché » Boubacar Kamara retrouvera le public marseillais samedi à l’occasion d’un match amical entre l’OM et Aston Villa, et Maxime Lopez a pris les devants via son compte X en réclamant un bel accueil pour le minot : « Bouba aussi mérite un vrai accueil! Il n'a jamais triché, toujours tout donné! Et il fait partie des meilleurs joueurs que l'OM ait eu dans les 10 dernières années... », indique l’ancien milieu de l’OM.