Folie à l’OM, Pierre Ménès calme tout le monde !

Avec 5 victoires consécutives, l'OM a enclenché la vitesse supérieure et a récupéré la tête de la Ligue 1 à l'issue de la 8ème journée après sa nouvelle large victoire contre Le Havre. Le club semble enfin prêt à rivaliser avec le PSG cette saison et il faudra confirmer lors des grands rendez-vous. Pierre Ménès a tenu à refroidir les ardeurs marseillaises.

Depuis plusieurs semaines, l'OM enchaîne les prestations de haut vol et a largement rattrapé son début de saison chaotique en août. Le club est sur la bonne voie mais pour Pierre Ménès, il ne faut pas aller trop vite en besogne. La victoire face au PSG a déclenché cette dynamique positive.

« L’OM a gagné contre l’équipe B du PSG » Malgré ses belles performances, l'OM n'a pas forcément eu affaire à des affaires de grande qualité, comme le rappelle Pierre Ménès. « L’OM a gagné contre l’équipe B du PSG, contre un Ajax diminué, et ensuite ce n’était que Metz et le Havre. Pour moi dans cette grande série, le succès le plus probant, c’est à Strasbourg » dit-il sur sa chaîne YouTube Pierrot le Foot. L'ancien journaliste du Canal Football Club tient toutefois à rendre hommage au travail des Marseillais.