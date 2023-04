Fiasco au PSG, l’OM ne va pas en profiter

Arnaud De Kanel

Le PSG et l'OM ont tous les deux réalisé la mauvaise opération du week-end. Battus par l'OL, les hommes de Christophe Galtier relancent totalement les débats dans la course au titre. Une course dans laquelle Marseillais arrive le pied sur le frein suite au match nul face à Montpellier. Pour Marc Libbra, le club phocéen a perdu ses chances de titre.

Pour la huitième fois depuis le début de l'année civile, ce qui constitue un triste record qui n'avait plus été battu depuis 2001, le PSG s'est incliné. Ainsi, la lutte pour le titre est totalement relancée. Malgré tout, Marc Libbra ne se fait pas d'illusion pour l'OM d'Igor Tudor pourtant troisième au classement, à seulement six unités du champion en titre.

«Tu ne peux pas être champion»

Dans les colonnes de La Provence , Marc Libbra estime que l'OM ne peut pas rêver du titre, bien que le PSG soit à la traine en ce moment. « Je reste persuadé que cette équipe peut aller chercher quelque chose, même si ça va être très difficile. Si tu finis en Ligue Europa, c’est catastrophique ; si tu vas en Ligue des champions, c’est logique. Certains s’enflamment et voient encore l’OM champion. Tu ne peux pas être champion ! On s’ennuie devant les matches de Paris. Mais il faut rester à son niveau. Les exploits, ça arrive ; mais il faut les faire toute la saison, pas que sur un match », a souligné le Toulonnais, avant de poursuivre.

«Concentrons-nous sur la deuxième place»