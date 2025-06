Fiasco à l’OM : Un gros transfert annulé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Au moment où il a explosé au plus haut niveau avec l'OL, François Clerc était censé être transféré du côté de l'OM avec qui il avait déjà trouvé un accord contractuel. Mais le deal a finalement été annulé à la dernière minute en raison d'une grosse erreur de Pape Diouf, le président de l'époque à l'OM, et l'agent Frédéric Guerra se livre sur les coulisses de ce feuilleton.

Son nom ne parlera peut-être pas aux plus jeunes, et pourtant, François Clerc a été l'une des grandes figures de la Ligue 1 pendant une dizaine d'années. Formé à l'OL et passé ensuite par Toulouse, l'OGC Nice ou encore l'ASSE, l'ancien latéral droit était également censé être transféré à l'OM en 2006 avec qui un accord contractuel avait même été signé. Mais ce deal a finalement capoté à cause de Pape Diouf, l'ancien président emblématique de l'OM, et Frédéric Guerra s'est longuement confié sur ce fiasco dans un entretien accordé à RMC Sport.

Clerc avait un accord avec l'OM « Réveillère se blesse, François joue contre Marseille. Il fait un match de fou puisque Pape Diouf le soir même m'appelle et veut me rencontrer. Il vient avec Julien Fournier à la maison, j'organise un rendez-vous chez moi, ils mangent chez moi avec François, ses parents, sa copine. Ils présentent un projet, je dis à Français de faire gaffe, c'est un pré-contrat. Il signe. Il enchaine, il fait des matchs et là on me dit : "François Clerc en équipe de France, en A". On cache à l'OL qu'on s'est engagé avec Marseille. Jean-Michel Aulas, c'était toutes les heures qu'il m'appelait, il mettait une pression de fou. On est le 22 ou 23 décembre quand on me dit "Dehors" et on début février quand il est en équipe de France. Forcément, ça prend de vitesse tout le monde. Aulas met une pression et je lui dis qu'on avait le temps. Il avait largement capté qu'on avait fait quelque chose jusqu'au match de Coupe de France OM-OL », confie l'ancien agent de François Clerc sur son transfert avorté à l'OM.