«Fantastique», le transfert qui rend fou l’OM

Recruté libre cet été, CJ Egan-Riley a déjà mis tout le monde d’accord. Formé à Manchester City, le jeune défenseur anglais a séduit Roberto De Zerbi par son profil complet et sa capacité à coller au projet de jeu ambitieux du coach italien. Ce dernier n’a pas tari d’éloges après la rencontre amicale face à Gérone ce samedi (2-0).

La saison n’a pas encore commencé que CJ Egan-Riley a déjà marqué des points avec l’OM. Aligné par Roberto De Zerbi face à Gérone ce samedi, le défenseur de 22 ans, arrivé en provenance de Burnley, a impressionné par son calme, sa relance propre et son impact physique. Et le coach italien n’a pas hésité à le dire haut et fort après le coup de sifflet final.