EXCLU - OM : Le choc vécu par De Zerbi à Marseille

Roberto De Zerbi n’a pas suivi le chemin le plus facile. En choisissant l’OM, il a mis de côté des offres plus prestigieuses pour rejoindre un club où la pression, la ferveur et la passion dominent chaque match. Salim Lamrani raconte pour le 10Sport.com comment le technicien italien a été séduit par l’intensité unique du Vélodrome.

Roberto De Zerbi est arrivé à l'OM en 2024 après avoir refusé plusieurs propositions plus lucratives venant de clubs européens. Salim Lamrani, auteur du livre Le football selon Roberto De Zerbi, explique que ce choix s’explique autant par la personnalité de l’entraîneur que par le contexte unique de l’OM.

« C’est une arène romaine » Pour De Zerbi, le Vélodrome n’est pas seulement un stade : c’est une arène où le football est ressenti comme une passion vitale. « Le Vélodrome est un stade unique, de l’avis de tous ceux qui ont pu y fouler la pelouse. Il y règne une ferveur que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Le Vélodrome, ce n’est pas une simple enceinte sportive : c’est une arène romaine. À Marseille, le football n’est pas un spectacle : c’est un besoin vital, au même titre que l’eau » a confié Lamrani lors d’un entretien exclusif au 10Sport.com.