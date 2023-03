Énorme échec pour l’OM, le coupable est désigné

Hugo Chirossel

Après avoir sorti le PSG en huitièmes de finale, l’OM a été éliminé par Annecy ce mercredi en quarts de finale de la Coupe de France. Alors qu’ils menaient au score à la pause, les Marseillais sont allés jusqu’à la séance de tirs au but, au cours de laquelle ils se sont inclinés. Le choix de Valentin Rongier de laisser les Annéciens frapper en premier lors de cette séance aurait d’ailleurs particulièrement agacé en interne.

Un échec qui va laisser des traces. Opposé à Annecy mercredi dernier en quarts de finale de la Coupe de France, l’OM a été éliminé aux tirs au but par le 10e de Ligue 2 (2-2, 6-7 aux t.a.b.). Une énorme déception pour les Marseillais, qui pensaient que cette année était la bonne afin de remporter un trophée.

Annecy a frappé en premier

D’autant plus que l’OM avait le match en main. Les hommes d’Igor Tudor menaient 1-0 à la pause, grâce à un but de Jordan Veretout. Mais Annecy a réagi en seconde période et est même passé devant au score, avant que le jeune François-Régis Mughe n’égalise dans le temps additionnel et envoie les deux équipes aux tirs au but.

Le choix de Rongier ne passe pas