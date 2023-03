Après le fiasco, l’OM est résigné en interne

Hugo Chirossel

Alors qu’il n’a plus remporté cette compétition depuis 1989, l’OM avait fait de la Coupe de France un de ses objectifs cette saison. Mais après avoir éliminé le Stade Rennais et le PSG, les Marseillais ont été sortis par Annecy mercredi dernier aux tirs au but. Un échec qui serait très mal vécu en interne.

L’Olympique de Marseille est tombé de très haut mercredi soir. Vainqueur du Stade Rennais et du PSG lors des tours précédents, l’OM se voyait déjà remporter la Coupe de France, un trophée qui lui échappe depuis 1989. C’était sans compter sur Annecy, qui a créé la surprise en venant éliminer les Marseillais chez eux aux tirs au but (2-2, 6-7 aux t.a.b.).

L’OM ne digère pas

Selon RMC Sport , cet échec aurait du mal à être digéré en interne. L’OM n’a plus remporté un seul trophée depuis 2012, lorsqu’il s’était imposé en Coupe de la Ligue sous les ordres de Didier Deschamps. Deux jours après cette élimination, la tension ne serait toujours pas retombée dans les bureaux du centre d’entraînement ce vendredi.

Du gâchis et de la colère

Un sentiment de gâchis et de colère prédominerait en interne. Une sensation que partagerait Igor Tudor, même si, comme à son habitude, il a pris la défense de ses joueurs en conférence de presse. Notamment en ce qui concerne Leonardo Balerdi, auteur d’une très mauvaise prestation et du dernier tir au but raté, et qui n’a pas été épargné par les critiques ces derniers jours.