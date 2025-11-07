En direct, il annonce le coup de grâce à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'une nouvelle défaite en Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame, l'OM devra relever la tête lors du match face à Brest ce week-end. Les hommes de Roberto De Zerbi ont légèrement ralenti la cadence ces dernières semaines et il ne faudra pas manquer ce nouveau rendez-vous. Eric Roy, l'entraîneur du club breton, vient pour conquérir le Vélodrome.

En difficulté ces derniers temps, l'OM espère afficher un autre visage face à Brest. Samedi au Vélodrome, les hommes de Roberto De Zerbi feront face à une équipe qui est également en galère. Mais l'entraîneur Eric Roy est loin de se laisser abattre puisqu'il a confié que ses hommes avanceront avec une belle détermination.

« On a un vrai match à jouer face à l'OM » Deuxième de Ligue 1 à seulement 2 points du PSG, l'OM devra se montrer sérieux pour continuer de rivaliser avec son ennemi parisien. Avant la rencontre, Brest a déjà lancé de grandes menaces. « On aura des phases où l’on mettra du pressing, mais ce ne sera pas tout le match. On a un vrai match à jouer face à l’OM. Ce déplacement à Marseille est une belle occasion de réaliser une bonne performance et de ramener des points » lance d'abord Eric Roy en conférence de presse.