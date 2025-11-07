En direct, il annonce le coup de grâce à l'OM !

Auteur d'une nouvelle défaite en Ligue des champions face à l'Atalanta Bergame, l'OM devra relever la tête lors du match face à Brest ce week-end. Les hommes de Roberto De Zerbi ont légèrement ralenti la cadence ces dernières semaines et il ne faudra pas manquer ce nouveau rendez-vous. Eric Roy, l'entraîneur du club breton, vient pour conquérir le Vélodrome.
En difficulté ces derniers temps, l'OM espère afficher un autre visage face à Brest. Samedi au Vélodrome, les hommes de Roberto De Zerbi feront face à une équipe qui est également en galère. Mais l'entraîneur Eric Roy est loin de se laisser abattre puisqu'il a confié que ses hommes avanceront avec une belle détermination.
« On a un vrai match à jouer face à l'OM »
Deuxième de Ligue 1 à seulement 2 points du PSG, l'OM devra se montrer sérieux pour continuer de rivaliser avec son ennemi parisien. Avant la rencontre, Brest a déjà lancé de grandes menaces. « On aura des phases où l’on mettra du pressing, mais ce ne sera pas tout le match. On a un vrai match à jouer face à l’OM. Ce déplacement à Marseille est une belle occasion de réaliser une bonne performance et de ramener des points » lance d'abord Eric Roy en conférence de presse.
L'OM n'a pas le droit à l'erreur
Face à une équipe qui n'a pas décroché la moindre victoire lors de ses 5 derniers matches de Ligue 1, l'OM semble avoir l'obligation de récolter 3 nouveaux points, en plus à domicile. « Face à l’OM, on a les moyens d’obtenir un résultat, même si on sait que leur effectif est de grande qualité. Je n’ai aucune inquiétude sur notre capacité à marquer des buts. C’est avant tout une question d’équilibre que nous essaierons de trouver face à Marseille » poursuit Eric Roy.