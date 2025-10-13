Du jamais-vu avec De Zerbi : Une recrue hallucine à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé le dernier jour du mercato estival en provenance de West Ham, cela fait maintenant un mois et demi qu’Emerson Palmieri évolue sous les ordres de Roberto De Zerbi. L’international italien décrit l’entraîneur de l’OM comme « quelqu’un de spécial », agréablement surpris par sa passion et ses qualités humaines.

Dans un entretien accordé à Calciomercato, Emerson Palmieri est revenu sur son arrivée à l’OM. S’il a pendant un temps craint que son transfert en provenance de West Ham ne se concrétise pas, le latéral gauche âgé de 31 ans est aujourd’hui heureux à Marseille, où il a découvert un entraîneur spécial en la personne de Roberto De Zerbi.

« Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui » « Quel genre d’entraîneur est De Zerbi ? C'est quelqu'un de spécial. J'ai eu beaucoup d'entraîneurs au cours de ma carrière, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme lui. Sur le terrain, il fait preuve d'une passion que je n'ai jamais vue de ma vie », a confié Emerson Palmieri.