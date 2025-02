Du jamais vu, la folle confidence sur une signature à l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Arrivé cet hiver à l’OM en provenance de l’AC Milan, Ismaël Bennacer avait débuté sa carrière professionnelle à l’AC Arles-Avignon, avant de rejoindre Arsenal en 2015. Gilles Grimandi était alors scout pour les Gunners et c’est lui qui a repéré l’international algérien, qui l’a impressionné par son éthique de travail.

À l’été 2015, alors qu’il n’était âgé que de 17 ans, Ismaël Bennacer arrivait à Arsenal en provenance de l’AC Arles-Avignon, où il avait été repéré par Gilles Grimandi, scout pour les Gunners. Ce dernier avait été impressionné par l’éthique de travail du milieu de l’OM malgré son jeune âge.

«En terme de travail, il avait rarement vu ça»

« Gilles Grimandi m'avait dit, et ça je n'oublierai jamais, qu'en terme de travail, il avait rarement vu ça. C'est un joueur qui bosse tout le temps et qui veut vraiment réussir. Donc s'il est complétement fit, il n'y a pas de raison qu'il ne réussisse pas. C'est un peu comme Rabiot. Il n'y a pas beaucoup de doute sur sa réussite à partir du moment où il est prêt », a déclaré Hervé Penot, dans le podcast Afrique Football Club de L'Équipe.

«Le sommeil et l’alimentation, c’est le plus important»

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, retraçant le jour de son arrivée à l’OM, Ismaël Bennacer avait d’ailleurs évoqué sa routine pour mettre toutes les chances de son côté afin de performer au plus haut niveau. L’international algérien avait alors insisté sur deux points : « Le sommeil et l’alimentation, c’est le plus important. »