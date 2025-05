Deschamps : «Il a pris 20kg», calvaire à cause de l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après avoir remporté la Ligue des champions avec l'OM en 1993, Didier Deschamps avait repris le club marseillais en 2009. A la tête de la formation phocéenne, il remportera un titre de champion de France et trois Coupes de la Ligue. Mais à quel prix... L'actuel sélectionneur de l'équipe de France avait pris énormément de poids durant son passage.

A l’OM, plus qu’ailleurs, il est difficile de rester au top durant plusieurs années. De passage en Italie avec son groupe, Roberto de Zerbi a eu l’occasion de discuter de ce sujet avec Rudi Garcia. « Récemment, j'ai croisé Roberto De Zerbi, il m'a dit: 'Waouh ! Tu as fait trois saisons à l'OM" » a déclaré l’actuel sélectionneur de la Belgique. Une marque de respect de la part de l’actuel coach marseillais, lié à l’OM jusqu’en 2027, mais qui semble avoir eu sa dose après seulement une année. Entre critiques, pression et exigence du résultat, De Zerbi a vécu une saison mouvementée.

Deschamps avait un problème

Malgré l’attente, De Zerbi ne s’est pas écroulé et a trouvé les ressources nécessaires pour arracher son billet pour la prochaine Ligue des champions. Sa joie communicative après la victoire face au Havre raconte toute l’histoire. Sauf cataclysme, l’Italien devrait rester aux commandes, et sa longévité dépendra de sa capacité à préserver sa santé mentale. Une donnée que même les plus grands ont eu du mal à assimiler. Prenez Didier Deschamps. Coach de l’OM entre 2009 et 2012, l’actuel sélectionneur des Bleus a apporté un titre de champion de France à la formation, et trois Coupes de la Ligue. Mais le revers de la médaille a été terrible. « Deschamps a fait 3 ans, il a pris 20kg » a déclaré Michel Aliaga, journaliste pour France 3.

« Marseille, c’est extrême »

En 2016, Deschamps s’était prononcé sur cette prise de poids soudaine à Marseille. « 15 Kilos pris ? Non, 20. Dans un environnement de conditions de travail exécrables. Déjà le job, quand on est en club, même quand ça marche bien, c’est du 24h/24. La période hivernale, on ne peut pas couper, on enchaîne des matchs tous les trois, quatre jours, on est pris la tête dans le tambour de la machine à laver. C’est la passion aussi, hein, mais bon… Et alors Marseille, avec tout ce qu’il y avait autour, en interne et tout ça… Marseille, c’est extrême, et quand ça va mal, ça va très mal » avait-il confié. Depuis, il semble avoir retrouvé la ligne.