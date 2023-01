Deschamps a rendu un énorme service à l’OM

Thibault Morlain

L’OM poursuit sur sa bonne lancée en Ligue 1. Ce mercredi, les hommes d’Igor Tudor se sont imposés face à Troyes (0-2), grâce notamment à un but de Jordan Veretout. Une réalisation qui n’a pas manqué de faire réagir l’entraîneur de l’OM après la rencontre, qui, à cette occasion, à tenu à remercier Didier Deschamps.

Durant le dernier mercato estival, l’OM s’est activé et a acté de nombreux renforts. Parmi la liste des recrues, on retrouve notamment le nom de Jordan Veretout. Recruté en provenance de l’AS Rome, l’international français a fait son retour en Ligue 1, pour le plus grand bonheur d’Igor Tudor à l’OM.

L'OM n'en veut plus, une solution est trouvée https://t.co/euNRCRMLRZ pic.twitter.com/p01daAz958 — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

« C’était l’un de mes souhaits de le faire venir »

Ce mercredi, suite à la rencontre entre Troyes et l’OM, rapporté par L’Equipe , Igor Tudor a expliqué à propos de l’arrivée de Jordan Veretout : « Je le connais depuis qu’il jouait dans le championnat d’Italie, je peux même dire que c’était l’un de mes souhaits de le faire venir ».

« Il est en pleine confiance »