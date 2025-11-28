Départ d'Aubameyang : La catastrophe se confirme à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'un doublé contre Newcastle (2-1), Pierre-Emerick Aubameyang confirme qu'il est indispensable à l'OM. C'est la raison pour laquelle sa possible absence contre l'Union Saint-Gilloise inquiète. Le Gabonais pourrait effectivement être contraint de rejoindre le Maroc pour disputer la CAN au plus tard le 8 décembre.

De retour à l'OM l'été dernier après une saison en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang s'est déjà rendu indispensable pour Roberto De Zerbi comme en témoigne son doublé contre Newcastle lors du précédent match de Ligue des champions.

Aubameyang absent contre l'Union Saint-Gilloise ? Par conséquent, son absence contre l'Union Saint-Gilloise le 9 décembre serait un gros coup dur pour l'OM. Et cette possibilité existe sérieusement puisque la CAF a exigé auprès des clubs la libération des joueurs internationaux à partir du 8 décembre afin de participer à la CAN tandis que les listes officielles seront transmises le 11 décembre. Par conséquent, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être contraint de rejoindre le Gabon avant le prochain match de Ligue des champions tandis que Bilal Nadir et Nayef Aguerd seront peut-être également concernés avec le Maroc.