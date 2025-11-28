Départ d'Aubameyang : La catastrophe se confirme à l'OM !

Auteur d'un doublé contre Newcastle (2-1), Pierre-Emerick Aubameyang confirme qu'il est indispensable à l'OM. C'est la raison pour laquelle sa possible absence contre l'Union Saint-Gilloise inquiète. Le Gabonais pourrait effectivement être contraint de rejoindre le Maroc pour disputer la CAN au plus tard le 8 décembre.
De retour à l'OM l'été dernier après une saison en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang s'est déjà rendu indispensable pour Roberto De Zerbi comme en témoigne son doublé contre Newcastle lors du précédent match de Ligue des champions.
Aubameyang absent contre l'Union Saint-Gilloise ?
Par conséquent, son absence contre l'Union Saint-Gilloise le 9 décembre serait un gros coup dur pour l'OM. Et cette possibilité existe sérieusement puisque la CAF a exigé auprès des clubs la libération des joueurs internationaux à partir du 8 décembre afin de participer à la CAN tandis que les listes officielles seront transmises le 11 décembre. Par conséquent, Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être contraint de rejoindre le Gabon avant le prochain match de Ligue des champions tandis que Bilal Nadir et Nayef Aguerd seront peut-être également concernés avec le Maroc.
L'OM va négocier avec le Gabon
L'OM devrait toutefois tenter de négocier afin de conserver au moins Pierre-Emerick Aubameyang pour le choc en Belgique contre l'Union Saint-Gilloise. En revanche, l'absence du Gabonais contre l'AS Monaco le 14 décembre est déjà actée. Un sacré coup dur pour l'OM.