Départ d’Adrien Rabiot : Un scandale raciste à l’OM ? La réponse

À peine la saison commencée, l’OM se retrouve plongé dans une crise interne d’une rare intensité. Présenté comme une star du projet marseillais, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts, tout comme Jonathan Rowe. Pour justifier cette décision, Pablo Longoria évoque un épisode violent. Mais que s'est-il passé après la rencontre face à Rennes vendredi soir ?

La tension est retombée depuis, mais l’onde de choc reste vive. Rien ne laissait présager un tel scénario après une simple défaite en début de saison. Pourtant, la nervosité déjà perceptible dans le vestiaire olympien a explosé lorsque Jonathan Rowe et Adrien Rabiot se sont bagarrés après la rencontre face à Rennes vendredi soir (défaite 0-1). L’épisode, qui aurait pu rester une simple querelle de vestiaire, a pris une dimension spectaculaire. Ce mardi, Véronique Rabiot apprend que l'OM souhaite se séparer de son fils en raison d'un « manque d'investissement ». Mais si l'on se fie aux déclarations de Pablo Longoria, un épisode d'une violence inouïe a eu lieu dans le vestiaire.

L'OM évoque un épisode grave « Je n’étais pas dans le vestiaire. Mais ce que je peux dire, c’est que tout ce que m’a transmis le staff, sportif et non-sportif, c’est que c’était quelque chose d’inouï, de violent, de très agressif et qui a dépassé toutes les limites» Roberto De Zerbi entraîne depuis 13 ans, Mehdi Benatia est dans le football de haut niveau depuis qu’il a 22 ans, moi j’ai commencé dans le football professionnel il y a 20 ans. Je crois qu’on a assez d’expérience tous les trois pour dire que jamais on n’avait vu une telle chose dans un vestiaire » a confié le président de l'OM à l'AFP.