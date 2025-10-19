De Zerbi quitte l’OM : Le danger annoncé !

Axel Cornic

Arrivé en 2024, Roberto De Zerbi cartonne à l’Olympique de Marseille, avec notamment une large victoire signée en igue 1 face au Havre (6-2). Ça pourrait bien donner quelques regrets aux clubs de Serie A, qui ont laissé filer l’Italien vers l’étranger après son expérience du côté de Sassuolo.

Au début de l’été, certains ont craint une nouvelle désillusion. Plusieurs postes très importants se sont libérés en Serie A et forcément, Roberto De Zerbi était l’un des noms qui tournaient beaucoup dans la presse italienne. L’AC Milan ou encore l’Inter, où Simone Inzaghi a claqué la porte après sa défaite contre le PSG en finale de la Ligue des Champions, auraient en effet pensé au coach de l’OM.

De Zerbi de retour en Serie A ? Tout récemment, cette piste est revenue sur le devant de la scène, avec une sortie de la part du directeur sportif de l’Inter. « De Zerbi ? Nous avons effectué nos recherches et tiré nos conclusions » a déclaré Piero Ausilio, dans Il Corriere dello Sport. « Il a choisi de ne pas bouger ? C'est ce que vous dites. Cristian (Chivu) a tout ce que nous recherchions, il a le bon profil également pour notre propriétaire ».