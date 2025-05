De Zerbi - OM : Un grand changement est programmé !

Amadou Diawara

A la fin de l'exercice 2023-2024, Roberto De Zerbi a remplacé Jean-Louis Gasset sur le banc de l'OM. Dès son arrivée, le coach italien a tenté de mettre en place son style jeu, avec des sorties de balles atypiques. Toutefois, Roberto De Zerbi a fini par renoncer à cette idée au fil de cette saison. D'après Daniel Riolo, le technicien de l'OM devrait retenter sa chance en 2025-2026.

En fin de contrat le 30 juin 2024, Jean-Louis Gasset a laissé sa place à Roberto De Zerbi. En effet le technicien italien s'est installé sur le banc de l'OM l'été dernier.

OM : Le De Zerbi ball va faire son retour

Lors de son arrivée à l'OM, Roberto De Zerbi a tenté d'insuffler son style de jeu à ses protégés. Mais très vite, l'entraineur de 45 ans a fait machine arrière, demandant à son équipe d'adopter une philosophie plus classique. Présent dans l'émission l'After Foot ce samedi soir, Daniel Riolo a affirmé que le De Zerbi ball serait de retour à l'OM la saison prochaine.

«Dès que la passion a repris le dessus, le jeu a disparu»

« On attend l'année prochaine pour le jeu de Roberto De Zerbi ? C'est l'idée. Je me souviens quand au début de saison on avait mis du temps à voir le De Zerbi Ball. Après, il y a eu une bonne série avec un schéma de jeu qui commençait à ressortir, avec les fameuses sorties de balle à la De Zerbi. Mais ça n'a pas duré, parce que dès que la passion a repris le dessus, le jeu a disparu. Et quand les nouveaux joueurs sont arrivés en janvier, on a essayé un nouveau schéma avec un positionnement pour certains joueurs qui pouvait sembler curieux. Et puis la fin de saison, on l'a terminé de façon différente, en changeant à nouveau de positions pour certains joueurs. Ce n'est pas forcément l'identité de jeu qui ressort. On attendra plus l'année prochaine et une deuxième saison de l'entraîneur, avec une équipe qui sera renforcée », a précisé Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport.