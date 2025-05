Kylian Mbappé : Le coup légendaire qui se prépare !

Pierrick Levallet

La fin de saison pourrait bien devenir légendaire pour Kylian Mbappé. Le Real Madrid n’a plus le droit à l’erreur pour espérer remporter la Liga. L’international français aurait donc l’intention de sortir le grand jeu lors des prochains matchs pour éviter la catastrophe aux Merengue, et entrer dans l’histoire du club par la même occasion.

La fin de saison s’annonce palpitante pour le Real Madrid. Éliminé de la Ligue des champions, le club madrilène a également vu la Coupe du Roi lui filer entre les doigts. Les Merengue ne jouent plus que la Liga, et courent encore derrière le FC Barcelone au classement. Les hommes de Carlo Ancelotti n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent éviter une saison blanche.

Une fin de saison historique pour Mbappé ?

De ce fait, Kylian Mbappé aurait l’intention de sortir le grand jeu. Comme le rapporte MARCA, l’international français souhaiterait battre le record d’Ivan Zamorano. Le Chilien avait marqué 37 buts pour sa première saison au Real Madrid (en 1992-1993). Pour le moment, l’ancien du PSG en est à 36 réalisations. Kylian Mbappé doit donc trouver le chemin des filets encore à deux reprises, alors qu’il ne reste plus que 4 matchs.

Le Real Madrid compte sur lui !

Le média espagnol précise que dans le même temps, Kylian Mbappé voudrait prendre le Pichichi dès sa première saison en Liga. Peu de joueurs y sont parvenus dans l’histoire du championnat. Même Cristiano Ronaldo n’y était pas arrivé en 2009-2010, Lionel Messi ayant fait mieux que lui. Kylian Mbappé aurait donc placé la barre haut pour sa fin de saison, peut-être pour le plus grand bonheur du Real Madrid. À suivre...