100M€ : La signature qui va dégoûter Mbappé !

Pierrick Levallet

Le Real Madrid devrait annoncer une grosse signature dans quelques jours. Le club madrilène devrait officialiser la prolongation de Vinicius Jr en fin de saison. Le Brésilien deviendra ainsi le joueur le mieux payé de l’effectif. Il devrait même toucher un joli pactole, de quoi dégoûter un certain Kylian Mbappé.

La saison n’a pas été aussi belle qu’escompté pour le Real Madrid. Après avoir vu la Ligue des champions et la Coupe du Roi lui échapper, le club madrilène pourrait voir la Liga lui filer entre les doigts. Kylian Mbappé pourrait réaliser une saison blanche pour sa première dans la capitale espagnole. Le Real Madrid souhaiterait ainsi finir l’exercice 2024-2025 en beauté.

Vinicius Jr prolonge au Real Madrid jusqu'en 2030...

Dans cette optique, les Merengue auraient prévu d’officialiser la prolongation de Vinicius Jr une fois la saison terminée comme le rapporte AS. Cette signature renforce le sentiment que le Real Madrid veut voir le Brésilien à la tête de son projet, avec Kylian Mbappé et Jude Bellingham. La star de 24 ans devrait étendre son engagement jusqu’en juin 2030, et devrait percevoir un salaire de 20M€ par an.

... et va toucher le jackpot !

De cette manière, Vinicius Jr deviendra le joueur le mieux payé de l’effectif selon le média espagnol. Kylian Mbappé ne touche que 15M€ annuels au Real Madrid. Par ailleurs, le contrat de l’international auriverde sera évolutif. Vinicius Jr devrait ainsi toucher 100M€ d’ici 2030. De quoi dégoûter Kylian Mbappé, qui ne sera ni le seul à la tête du projet, ni le joueur le mieux payé au Real Madrid.