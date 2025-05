Hanouna : Le clash avec la mère de Kylian Mbappé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Proche de Nasser Al-Khelaïfi, Cyril Hanouna a rapidement fait son choix dans le conflit qui oppose le PSG à Kylian Mbappé depuis le départ de ce dernier pour le Real Madrid. Le présentateur s’est ainsi rangé du côté du club de la capitale, tout en tapant régulièrement sur le clan Mbappé. Et c’est Fayza Lamari, mère du Madrilène, qui a surtout été la cible des critiques.

Comme Adrien Rabiot, Kylian Mbappé a décidé de laisser sa mère s’occuper de sa carrière sportive. Ainsi, que ce soit avec le PSG ou le Real Madrid, c’est Fayza Lamari qui s’est retrouvée en première ligne. Une exposition qui a alors été accompagnée par de très nombreuses et violentes critiques pour la mère de Mbappé. Ses détracteurs sont nombreux et parmi eux, on retrouve notamment Cyril Hanouna. D’ailleurs, dernièrement, lors de son émission sur Europe 1, le présentateur a multiplié les attaques.

« Le PSG a surtout eu des problème avec la maman de Mbappé »

Comme certains, Cyril Hanouna n’est pas fan de la mère de Kylian Mbappé. Et à propos de Fayza Lamari, il avait notamment balancé : « On va dire que j’ai un problème avec Mbappé, je n’ai pas de problème avec Mbappé. D’ailleurs, j’ai plus de problème avec son entourage qu’avec Mbappé. (…) Mbappé, c’est un garçon sympa dans la vie. Je trouve qu’il est mal conseillé par son clan. Son père c’est un amour. Je l’adore. C’est le seul qui connaît le foot ? Oui mais c’est qui se mêle le moins de ses affaires. Son père est exceptionnel, tout le monde l’adore. Même le PSG a toujours dit que le papa de Mbappé était un amour. Et le PSG a surtout eu des problème avec la maman de Mbappé ».

« La mère de Mbappé c’est 100 fois la mère de Rabiot »

Cyril Hanouna avait même rapporté une punchline tout droit venue du PSG, critiquant alors Fayza Lamari. « Vous savez la phrase qui revient souvent au PSG, c’est la mère de Mbappé c’est 100 fois la mère de Rabiot. Déjà que la mère de Rabiot c’était compliqué… », avait-il alors fait savoir.