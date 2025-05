Le Paris FC veut le nouveau Mbappé, le PSG réagit

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC, grâce à l’appui de la famille Arnault et du groupe Red Bull, a fait part de son ambition de devenir un poids lourd de la formation en Île-de-France, menaçant ainsi le PSG sur ce terrain. De quoi susciter une réaction mitigée du Champion de France, rappelant la concurrence féroce qui existe déjà pour les pépites de la région.

Il y a quelques mois, la famille Arnault est devenue actionnaire majoritaire du Paris FC, accompagnée dans son projet par le groupe Red Bull. L’une des ambitions des nouveaux dirigeants est de miser davantage sur la jeunesse francilienne et ainsi d’inquiéter le PSG dans ce domaine. Interrogé en novembre dernier sur la possibilité d’accueillir dans ses rangs le nouveau Kylian Mbappé, natif de Paris ayant grandi à Bondy, Antoine Arnault avait affiché ses ambitions.

« J’espère que nous deviendrons le grand club formateur de la région francilienne »

« La formation sera la base du projet. Nous allons agrandir notre centre et nous aurons, je l’espère, les meilleurs formateurs et experts pour dénicher très tôt les pépites, avait confié le nouvel homme fort du PFC, interrogé par Le Figaro. Elles viendront s’entraîner chez nous, progresser chez nous, jouer dans nos équipes, chose qui est beaucoup plus difficile dans des équipes qui sont déjà en Ligue des champions. J’espère que nous deviendrons le grand club formateur de la région francilienne. »

Un manque de connaissance du PFC ?

Alors que le PFC a décroché son billet pour la Ligue 1 vendredi soir, Le Parisien a consacré une série d’articles à l’autre club de la capitale, et notamment son projet avec les jeunes qui n’a pas laissé indifférent le PSG. Dans les rangs du champion de France, les déclarations d’Antoine Arnault sur la formation ont été perçues comme « un manque de connaissance de la concurrence acharnée que se livrent les meilleurs centres de formation de Ligue 1 », explique le quotidien francilien. Il faut dire que le PSG n’est déjà pas le seul à scruter les pépites de la région, alors que le Stade Rennais, l’AS Monaco et l’OL sont déjà positionnés depuis plusieurs années et que le LOSC et l’OGC Nice se montrent « agressifs » ces derniers mois.