De Zerbi - OM : Les retrouvailles tant attendues

Après plusieurs semaines de préparation loin de ses bases, l’Olympique de Marseille retrouvait son public ce samedi soir au Stade Vélodrome, à l’occasion d’un match amical face au FC Séville (1-1). Et même si la rencontre n’avait aucun enjeu sportif majeur, les supporters marseillais ont répondu présents, offrant une ambiance déjà bouillante à leurs joueurs.

« On a hâte que la saison démarre »

Un sentiment partagé par Pierre-Emile Höjbjerg, conquis par ce premier contact avec le douzième homme marseillais cette saison. « On avait entendu que le stade serait quasiment plein. C’est une grande fierté, un honneur et une source de motivation de retrouver ce stade dans une telle ambiance. Je sais qu’on est encore en préparation, mais jouer à domicile dans un cadre pareil, ça donne vraiment de l’énergie en plus. C’est même extraordinaire. Ça fait du bien, ça motive. Ça montre qu’une grande saison nous attend. Bien sûr, il reste encore des détails à peaufiner, c’est normal à ce stade. Mais franchement, retrouver le Vélodrome et le public à fond derrière nous, c’est un vrai plaisir. On a hâte que la saison démarre » a déclaré le milieu de terrain danois.