De Zerbi - Longoria : Problème annoncé à l’OM

Le caractère affirmé de Roberto De Zerbi, combiné à celui des dirigeants de l'OM, pourrait poser problème à l’avenir aux yeux d’Olivier Dacourt. L'ancien joueur de l’Inter estime qu'un excès de tempérament au sein de l'encadrement du club n'est pas bénéfique pour sa stabilité à long terme, rejoignant la position de Laure Boulleau sur le plateau du CFC.

A la tête de l’OM depuis un an, Roberto De Zerbi s’est rapidement fait adopter par le peuple marseillais, qui apprécie notamment en lui son tempérament volcanique. Mais cela joue parfois des tours à l’entraîneur italien, expulsé dans les derniers instants du Classique face au PSG la semaine dernière après s’être emporté contre l’arbitre de la rencontre. Un caractère affirmé qu’il partage avec son président Pablo Longoria et son directeur sportif Medhi Benatia, comme on a pu le constater lors du précédent exercice.

« Il faut un équilibre dans un club » Pour Olivier Lacourt, cela pourrait justement poser problème à l’OM. « Que l’entraîneur soit peut-être excessif, mais il faut un équilibre dans un club, souligne l’ancien joueur dans le Canal Football Club. Si on a l’entraîneur, et en plus les dirigeants dans le même état d’esprit, c’est pas trop bon. »