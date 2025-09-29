De Zerbi - Longoria : Problème annoncé à l’OM

Le caractère affirmé de Roberto De Zerbi, combiné à celui des dirigeants de l'OM, pourrait poser problème à l’avenir aux yeux d’Olivier Dacourt. L'ancien joueur de l’Inter estime qu'un excès de tempérament au sein de l'encadrement du club n'est pas bénéfique pour sa stabilité à long terme, rejoignant la position de Laure Boulleau sur le plateau du CFC.
A la tête de l’OM depuis un an, Roberto De Zerbi s’est rapidement fait adopter par le peuple marseillais, qui apprécie notamment en lui son tempérament volcanique. Mais cela joue parfois des tours à l’entraîneur italien, expulsé dans les derniers instants du Classique face au PSG la semaine dernière après s’être emporté contre l’arbitre de la rencontre. Un caractère affirmé qu’il partage avec son président Pablo Longoria et son directeur sportif Medhi Benatia, comme on a pu le constater lors du précédent exercice.
« Il faut un équilibre dans un club »
Pour Olivier Lacourt, cela pourrait justement poser problème à l’OM. « Que l’entraîneur soit peut-être excessif, mais il faut un équilibre dans un club, souligne l’ancien joueur dans le Canal Football Club. Si on a l’entraîneur, et en plus les dirigeants dans le même état d’esprit, c’est pas trop bon. »
« Les entraîneurs italiens sont souvent excessifs dans le bon comme dans le mauvais »
« Après, c’est un entraîneur italien, et ils sont souvent excessifs dans le bon comme dans le mauvais », poursuit Olivier Lacourt, citant Carlo Ancelotti comme l’unique contre-exemple : « Il n’y en a qu’un d’Ancelotti, c’est le seul. » Présente elle aussi sur le plateau de l’émission dominicale de Canal+, Laure Boulleau est sur la même longueur d’onde : « Le problème dans tout ça, c’est que normalement, il faut que le président contrebalance un peu cet effet de non-gestion des émotions. Et pour le coup, je trouve que Longoria n’a pas du tout ces qualités-là. Je trouve que ça pose un problème pour avoir un projet pérenne à Marseille, confie l’ancienne internationale française. Ce qui peut arriver, c’est que l’année prochaine, ce soit terminé avec De Zerbi,. En fait, on ne peut pas rester dix ans avec un entraîneur comme ça, c’est impossible. Ça va péter à un moment donné ».