De Zerbi : Le cauchemar avec l'OM

Sur la pelouse du Stade Rennais, l'OM n'est pas reparti de Bretagne avec le moindre point vendredi soir. La faute à une défaite concédée sur le score d'1 but à 0, engendrant un faux départ en cette 1ère journée de la saison 2025/2026. En parallèle, elle devait arriver, mais une statistique lourde en signification a été mise en lumière par cette défaite.

A l'Olympique de Marseille, tout laissait à penser que ce début de saison allait s'inscrire dans la lignée de la préparation estivale au cours de laquelle les hommes de Roberto De Zerbi ont été invaincus dont un succès remarqué face à Aston Villa (3-1). Le voyage au Roazhon Park devait permettre à l'OM d'inscrire ses premiers points, d'autant plus que le sort s'est rapidement acharné sur le Stade Rennais.

L'OM rate son entrée en lice Dès la 31ème minute, l'équipe d'Habib Beye s'est retrouvée à réduite à 10 en raison de l'expulsion d'Abdelhamid Ait Boudlal (19 ans) pour la première à Rennes du défenseur central marocain. Et pourtant, en infériorité numérique, les Bretons ont renversé l'OM en fin de match grâce à un but de Ludovic Blas : score final 1 but à 0.