OM : Le mariage qui va enflammer Marseille !

Depuis son départ en 2021, quelques mois après la promotion de Pablo Longoria à la présidence de l'OM, Florian Thauvin a vu son ancien club être transfiguré par le dirigeant espagnol et son bras droit Medhi Benatia, directeur du football de l'Olympique de Marseille. L'occasion pour le nouveau milieu offensif du RC Lens de dresser un constat clair sur l'évolution du champion d'Europe 93.

Le 30 novembre 2023, Medhi Benatia revenait à l'OM 15 ans après son départ officiel du club phocéen où il a été formé. Le natif d'Evry héritait alors des fonctions de conseiller sportif du président Pablo Longoria. Un rôle qu'il a tenu pendant un peu plus d'un an avant sa promotion en janvier dernier au poste de directeur du football de l'Olympique de Marseille.

Le duo Longoria - Benatia se plie en quatre et fait des merveilles selon Thauvin Depuis l'entrée en fonctions de Medhi Benatia dans la direction de l'OM, beaucoup de choses ont dérangé le dirigeant marocain dans l'implication des joueurs à l'entraînement comme Jonathan Clauss par exemple qui avait été poussé vers la sortie à l'hiver 2024 avant d'être définitivement transféré à l'OGC Nice l'été suivant. Entre temps, Benatia avait poussé un coup de gueule remarqué à son sujet en interview avec Canal+. Au niveau de l'effectif, un énorme nettoyage de printemps a continuellement été effectué par le tandem Medhi Benatia - Pablo Longoria.