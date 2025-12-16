De Zerbi : L'annonce inquiétante pour l'OM !

Axel Cornic

Depuis le début de la saison, l’Olympique de Marseille alterne le bon et le moins bon, sans jamais réussir à confirmer sur la durer. Une situation qui commence à agacer, surtout parce que les hommes de Roberto De Zerbi auraient déjà pu prendre une belle avance sur le Paris Saint-Germain et le RC Lens, sans des erreurs évitables.

Que penser de cet OM ? Après une première saison encourageante, Roberto De Zerbi semblait enfin avoir trouvé son équipe, celle capable de pouvoir peut-être faire chuter le PSG. Mais force est de constater que les Marseillais n’ont pas les épaules assez larges...

« C’est largement insuffisant dans le contenu des matchs » Les critiques se font de plus en plus nombreuses, avec De Zerbi qui est évidemment l’un des premiers visés. « C’est largement insuffisant dans le contenu des matchs. Et dans ces fameux axes de progression que l’on peut ressentir chez les équipes sur la première phase et sur les premiers mois » a expliqué Jérôme Rothen, sur RMC.